На заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области произошел взрыв

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области сегодня днем произошел технологический взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Возгорания не было, однако здание частично обрушилось, под завалами оказались люди. К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.

Позже в МЧС сообщили, что погибли два человека, продолжаются поиски еще одного.

Завод металлоизделий в Гатчине работает с 1944 года, с 2002-го предприятие именуется ЗАО Гатчинский завод "Авангард". По данным, опубликованным на сайте компании, производственные площади завода занимают более 23 тыс. кв.м. На предприятии действуют швейное, штамповочное, гальваническое производство, участок вакуумной металлизации, производство порошковых покрытий, сборочный цех, производство бенгальских свечей, цех по изготовлению хлопушек и полиграфическое производство.-0-