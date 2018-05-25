Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области задержан по делу о пожаре в "Зимней вишне"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц.
В настоящее время Александр Мамонтов задержан, с Григорием Терентьевым проводятся следственные действия.
"В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате", - сообщила Светлана Петренко.
Как установлено следователями, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ "Зимняя вишня". Также выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн российских рублей.-0-
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