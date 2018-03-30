Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерово

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России в ходе расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возбудил уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в отношении Танзилии Комковой расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по версии следствия, Танзилия Комкова "не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра". Следствие проверит действия Комковой на коррупцию.

Танзилия Комкова стала седьмым фигурантом уголовного дела о пожаре.

Жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который произошел 25 марта, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.-0-