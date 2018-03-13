Найден бортовой самописец разбившегося в Непале самолета

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте крушения пассажирского самолета около аэропорта Трибхувана в Катманду обнаружен бортовой самописец. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника аэропорта Раджкумара Чхетри, бортовой самописец сохранен в целости. Также он добавил, что началось расследование причин трагедии. Как отметили представители канадского производителя самолетов Bombardier, компания отправила на место происшествия собственных следователей.

78-местный самолет Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, выполнявший рейс Дакка - Катманду, 12 марта сошел со взлетно-посадочной полосы и после этого загорелся. По обновленным данным издания The Kathmandu Post, в авиакатастрофе погибли не менее 49 человек. 22 человека, в том числе 11 граждан Непала, были спасены, они госпитализированы в различные больницы.

Раджкумар Чхетри ранее заявлял, что, по предварительной информации, самолет разбился из-за того, что заходил на посадку не с той стороны. По его словам, диспетчеры разрешили воздушному судну приземляться с юга, но самолет взял курс на посадку с севера. При этом пилот заявил, что у экипажа все в порядке. Затем вместо того, чтобы приземлиться с северной стороны, самолет сделал два круга и развернулся для посадки с северо-востока. На новый вопрос диспетчеров командир вновь отметил, что у него все в порядке. В итоге самолет при посадке пролетел прямо над командно-диспетчерским пунктом.

В свою очередь главный исполнительный директор US-Bangla Airlines Имран Асиф обвинил управление воздушным движением Катманду в катастрофе. По его словам, были неверные указания диспетчера, а пилот не виноват.-0-