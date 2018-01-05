Найден один погибший при крушении судна у берегов Шанхая

5 января, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. В ходе поисков десяти моряков, пропавших без вести в результате крушения грузового судна у берегов Шанхая в ночь на 3 января, найден один погибший. Об этом сообщил городской центр по спасению на море.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается, спасатели продолжают поиск еще девяти пропавших моряков.

Как сообщили в местном центре управления водным транспортом, судно "Чанпин", груженное 5 тыс. т стали, столкнулось на якорной стоянке вблизи устья реки Янцзы с другим грузовым судном и затонуло. Во время аварии на борту судна находились 13 моряков, трое из них были спасены.-0-