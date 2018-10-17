Нападение на вокзале в Кельне: полиция установила личность преступника

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который совершил нападение на вокзале в Кельне (Германия), является гражданином Сирии и ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, 55-летний сириец с марта 2015 года проживал в Германии, преимущественно в Кельне - в общежитии для беженцев. Известно, что мужчина не мог трудоустроиться из-за психологических проблем. При этом он 13 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов: в связи с оборотом наркотиков, кражами, угрозами насилия, мошенничеством и незаконным вторжением в жилище.

По данным следствия, в Германии также проживают его брат и сын. Жена пока остается на территории Сирии, ей дважды было отказано во въезде в ФРГ.

Версия о возможных связях сирийца с террористической организацией "Исламское государство" пока проверяется, мотивы преступника устанавливаются.

Инцидент на главном железнодорожном вокзале в Кельне произошел днем 15 октября. Мужчина вошел в расположенный на территории вокзала ресторан быстрого питания и бросил в посетителей "коктейль Молотова", в результате чего пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку.

После этого преступник ворвался в расположенную неподалеку аптеку. Он захватил в заложницы женщину и укрылся в подсобных помещениях. Мужчина угрожал поджечь себя и заложницу. Прибывший на место ЧП отряд полицейского спецназа принял решение штурмовать помещение. Через несколько минут операция была завершена. Преступник получил тяжелые ранения, однако бригаде медиков удалось его реанимировать, после чего мужчину доставили в больницу и провели экстренную операцию. Заложница получила легкие травмы.-0-