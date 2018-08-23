Нападение во Франции: вооруженный ножом мужчина убил свою мать и сестру

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный, напавший с ножом на людей во французском Траппе, убил свою мать и сестру, сообщает информагентство Reuters.
По уточненным данным, мужчина также серьезно ранил одного постороннего человека.
Совершив атаку, нападавший укрылся в находящемся поблизости павильоне. На место происшествия прибыло спецподразделение по борьбе с терроризмом RAID, его сотрудники ликвидировали злоумышленника.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ, хотя доказательств ее причастности к случившемуся нет.
Мотивы нападавшего пока не установлены. Полиция занимается расследованием инцидента.-0-
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