Нападение во Франции: вооруженный ножом мужчина убил свою мать и сестру

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный, напавший с ножом на людей во французском Траппе, убил свою мать и сестру, сообщает информагентство Reuters.

По уточненным данным, мужчина также серьезно ранил одного постороннего человека.

Совершив атаку, нападавший укрылся в находящемся поблизости павильоне. На место происшествия прибыло спецподразделение по борьбе с терроризмом RAID, его сотрудники ликвидировали злоумышленника.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ, хотя доказательств ее причастности к случившемуся нет.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Полиция занимается расследованием инцидента.-0-