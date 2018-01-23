Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка выписали из больницы и арестовали

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьский районный суд города Улан-Удэ (Республика Бурятия) избрал 15-летнему подростку, который напал на детей в школе, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО", - рассказали в суде.

Утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса и учительницу школы №5 в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе учительница и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность" УК РФ.

В центре медицины катастроф пояснили, что подросток уже выписан из больницы, куда его доставили сразу после инцидента. Далее за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи следственного изолятора.-0-