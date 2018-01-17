Напавшим на школьников в Перми подросткам грозит до 7 лет лишения свободы

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросткам, напавшим в Перми на школьников, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Пермского края Юлию Гайнанову.

Отмечается, что по обвинению, которое предъявлено подросткам сегодня, максимальная планка - семь лет.

Юлия Гайнанова уточнила: "До 18 лет они будут находиться в детской колонии в случае признания их виновными, а оставшуюся часть они будут отбывать уже во взрослой колонии. Ответственность они понесут в полном объеме, потому что ответственность наступает с 14 лет за особо тяжкие преступления, а им по 16 лет". При этом она указала, что такие санкции будут применены в том случае, "если с пострадавшими все останется на том же уровне, никаких трагических последствий не будет".

В Перми находится СИЗО-5 с отделением для несовершеннолетних, где содержатся подростки, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. "Там они находятся в изоляции от общества, а после назначения наказания их переводят в воспитательную колонию, которая находится рядом", - рассказала она.

Ранее прокуратура региона сообщила, что суд Перми арестовал на два месяца двух зачинщиков драки с применением холодного оружия в школе №127. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. После выписки они будут переведены в следственный изолятор. По версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Второй обвиняемый - бывший ученик этой же школы. Обвиняемые также ранили друг друга и были госпитализированы.

В общей сложности пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы.-0-