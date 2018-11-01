Назначен новый спецпосланник генсека ООН по Сирии

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский дипломат Гейр Педерсен сменит Стаффана де Мистуру на посту специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Решение о назначении Гейра Педерсена принял генсек ООН Антониу Гутерреш. Глава всемирной организации также поблагодарил Стаффана де Мистуру, который оставляет свою должность в конце ноября, за "неустанную работу по поиску мирного разрешения сирийского конфликта".

В настоящее время Гейр Педерсен является послом Норвегии в Китае, а до этого в течение пяти лет представлял свою страну в ООН в качестве постоянного представителя. В ООН он также работал в роли специального координатора по Ливану и личного представителя Генерального секретаря в южном Ливане, возглавлял отдел Азиатского и Тихоокеанского региона в Департаменте по политическим вопросам.

Гейр Педерсен обладает опытом в области ближневосточного урегулирования - в свое время он служил представителем Норвегии при Организации освобождения Палестины (ООП) и в 1993 году участвовал в переговорах в Осло, которые привели к подписанию договора между ООП и Израилем о взаимном признании.

Стаффан де Мистура был назначен специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии в середине июля 2014 года. До него пост спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств занимали бывший генсек ООН Кофи Аннан и дипломат из Египта Лахдар Брахими.

В оставшееся до отставки время Стаффан де Мистура надеется добиться прогресса в деле урегулирования сирийского кризиса. В частности, он считает, что самое позднее до конца года необходимо согласовать состав конституционного комитета и провести первую встречу его членов, которые займутся разработкой новой конституции Сирии.-0-