Названа возможная причина исчезновения траулера "Восток" в Японском море

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной крушения рыболовецкого судна "Восток" в Японском море Росрыболовство предварительно назвало обледенение. Об этом сообщается на официальном сайте Росрыболовства.

Отмечается, что в климатических условиях - теплой воде и низкой температуре воздуха - сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов.

Сейчас в Росрыболовстве прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях. В ближайшее время будут организованы совещания с судовладельцами и капитанами рыбопромыслового флота в дальневосточных регионах. Создана комиссия для проверки соблюдения экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения. Комиссия подключится к расследованию трагического случая с пропавшим судном, представители Росрыболовства готовятся к выезду в Южно-Сахалинск и Владивосток.

Между тем самолеты Бе-200 сегодня продолжили поиски следов пропавшего на прошлой неделе в Японском море судна "Восток". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Самолеты будут работать согласно оперативному плану, который ежедневно утверждается с учетом направления ветра и волн.

Как рассказали в Приморском гидрометцентре, 31 января в районе поисков погода была относительно спокойная, видимость хорошая. К концу недели погода будет ухудшаться до штормовой.

По информации белорусского телеканала СТВ, на борту пропавшего судна был белорус - 29-летний уроженец Гомельской области Александр Каранкевич.

25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два пустых плота. Морской спасательно-координационный центр Владивостока 29 января приостановил активную фазу поисковой операции, ее проведение взяло на себя МЧС, задействовав самолеты Бе-200. По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело "за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".-0-