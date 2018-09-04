Не менее 9 человек погибли и более 40 пострадали при ДТП в Индии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек погибли при столкновении частного автобуса с микроавтобусом в Индии, более 40 пассажиров пострадали, сообщает газета Hindustan Times.
ДТП случилось в пригороде Алигарха в штате Уттар-Прадеш на севере страны рядом с пунктом сбора платы за проезд на дороге в Агру, рядом с поселением Мадрак.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса потерял управление перед столкновением. Отмечается, что микроавтобус был переполнен.-0-
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