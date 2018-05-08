Нефть Brent дешевеет

Цена фьючерса нефти Brent с поставкой в июле на биржевых торгах ICE в Лондоне снизилась сегодня на 1,5% и составила $75,03 за баррель по состоянию на 21.35 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.
Нефть продолжает дешеветь после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из ядерной программы Ирана и снова введут санкции по этому соглашению. Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что подпишет меморандум, по которому ранее замороженные санкции вновь введут в действие.
Ранее 8 мая цена на нефть Brent падала на 3,2% до $73,1 за баррель.
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