Нефть Brent дешевеет

Цена фьючерса нефти Brent с поставкой в июле на биржевых торгах ICE в Лондоне снизилась сегодня на 1,5% и составила $75,03 за баррель по состоянию на 21.35 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

Нефть продолжает дешеветь после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из ядерной программы Ирана и снова введут санкции по этому соглашению. Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что подпишет меморандум, по которому ранее замороженные санкции вновь введут в действие.

Ранее 8 мая цена на нефть Brent падала на 3,2% до $73,1 за баррель.