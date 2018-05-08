8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, сообщают информагентства.
"Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов", - заявил Дональд Трамп.
После завершения своей речи он подписал меморандум о том, что ранее замороженные санкции против Тегерана вновь начнут действовать.-0-
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