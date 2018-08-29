Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Париже

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция арестовала мужчину, который сегодня днем открыл огонь из ружья на одной из улиц Парижа, сообщает французская газета Le Parisien.

По словам очевидцев, мужчина несколько раз выстрелил в дверь одного из домов на улице Юниверсите, затем ворвался в здание и произвел там еще несколько выстрелов. После этого стрелок забаррикадировался.

В результате полицейской операции мужчина был задержан, пострадавших нет. Мотивы и личность стрелка не сообщаются.-0-