Нелепую попытку ограбления обнародовала полиция Шанхая - видео

Камера видеонаблюдения, установленная возле одного из шанхайских магазинов, запечатлела попытку ограбления, едва не закончившуюся трагедией. Дело в том, что один из нападавших запустил тяжелым предметом в другого, вместо того, чтобы разбить стекло.
Один из воришек попытался разбить витрину камнем или кирпичом, но вместо этого попал по сообщнику, в результате чего тот потерял сознание. Первый подхватил его и утащил в сторону.
Шанхайская полиция с сожалением констатировала, что если бы все воры обладали реакцией и координацией данных налетчиков, сверхурочной работы у них было бы куда меньше.
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