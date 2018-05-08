Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

8 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Национальное собрание Армении на особом заседании 8 мая открытым голосованием избрало лидера оппозиции, руководителя фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
За Никола Пашиняна, который был единственным кандидатом на эту должность, проголосовали 59 депутатов, против - 42.
Как сообщалось, бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста в стране.-0-
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