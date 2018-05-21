Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

21 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах главы государства, сообщила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

К настоящему времени обработано более 90% бюллетеней. Мадуро заручился поддержкой более 5,8 млн избирателей, его ближайший преследователь Энри Фалькон - 1,8 млн. "Эта тенденция носит необратимый характер", - отметила Тибисай Лусена и подчеркнула, что выборы прошли без каких-либо происшествий. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим более 46%.

Тибисай Лусена добавила, что результаты выборов необходимо уважать. "Мы просим всех как в стране, так и на международном уровне, уважать результаты выборов, уважать народ Венесуэлы, который принял решение в мире, и это то, чего люди хотят для будущего этой страны", - сказала она.

Николас Мадуро уже поблагодарил сограждан, проголосовавших за его переизбрание на выборах главы государства. Соответствующее заявление он сделал, выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками. "Спасибо за то, что были со мной во время стольких битв, спасибо за то, что выбрали меня президентом республики на период с 2019-го по 2025 год", - сказал Мадуро. Его речь транслировалась в Twitter.-0-