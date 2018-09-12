12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Йорк занял первое место в рейтинге финансовых центров мира Global Financial Centres Index, сообщает Reuters.

В пятерку мировых финансовых центров также вошли Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как бизнес-среда, развитие финансового сектора, инфраструктура, человеческий капитал и репутация.

Эксперты отмечают, что Лондон и Нью-Йорк уже давно соперничают за первое место среди мировых финансовых центров. В 2017 году первую строчку в рейтинге занимал Лондон. Однако британская столица потеряла лидерство в связи с решением Великобритании покинуть Евросоюз. После завершения процедуры Brexit банки и страховые компании, базирующиеся в Лондоне, могут потерять доступ к ЕС - крупнейшему в мире торговому блоку. Это побуждает многие финансовые структуры переводить свой бизнес в другие европейские страны.-0-