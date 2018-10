Нобелевская премия мира присуждена хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Престижная премия присуждена за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM