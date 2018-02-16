Норвежский террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский стрелок Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, впервые в письме администрации тюрьмы заявил о раскаянии, сообщает газета Verdens Gang.

Послание террорист написал еще в прошлом году после того, как апелляционный суд в Норвегии отказал ему в жалобе на нарушение прав человека. В нем он, в частности, сообщил, что отказался от "фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий" и теперь не причисляет себя ни к одному из этих движений, сожалеет о расстреле людей.

Психиатр Рэнди Розенквист, который внимательно следил за осужденным и долгое время оценивал его поведение, предположил, что Брейвик готов к общению под контролем надсмотрщиков с другими заключенными. Но после продолжительного обмена письмами эксперт все же пришел к выводу, что террорист не сопереживал своим жертвам.

Как сообщалось, двойной теракт Брейвик совершил 22 июля 2011 года. Он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале в Осло и расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утойя.​

В 2012 году во время судебного процесса террорист заявлял, что жалеет о том, что ему не удалось убить больше людей.-0-