Новый президент Мексики планирует рассмотреть повышение пенсионного возраста до 68 лет

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста с 65 до 68 лет. Об этом сообщает газета La Jornada на своем сайте.
Изменения в пенсионной системе могут быть реализованы во второй половине шестилетнего президентского срока Лопеса Обрадора - после 2021 года. Инаугурация избранного президента Мексики пройдет 1 декабря этого года.-0-
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