Новый закон в Венгрии запрещает бездомным спать на улицах

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии начал действовать закон, согласно которому бездомным запрещено спать на улицах. Об этом сообщает британское издание The Independent.
Отмечается, что закон в стране был принят, несмотря на критику со стороны общественности.
Запрет дает право полиции выдавать бездомным, которые ночуют на улицах, предупреждения. Тем, кто получит четыре предупреждения в течение 90 дней, грозит тюремное заключение или до шести месяцев общественных работ.
Бездомные, согласно закону, должны спать в ночлежках.
Правительство премьер-министра Виктора Орбана сообщило, что новый закон нацелен на обеспечение соответствующих условий жизни для бездомных и что оно выделило деньги на предоставление им помощи.
Как сообщает Reuters, 14 октября у парламента Венгрии прошла акция протеста. Ее участники считают новые меры бесчеловечными и дискриминационными. Они также убеждены, что введенный запрет направлен на запугивание беспомощной категории населения.
Между тем, по неофициальным данным, в одном только Будапеште не менее 30 тыс. бездомных. Мест в ночлежках всем не хватает - государственные приюты рассчитаны только на 11 тыс. человек.
Ранее правительство Виктора Орбана представило проект закона об уголовном преследовании адвокатов и активистов, помогающих беженцам в получении убежища. Данная помощь, согласно закону, будет расценена как "потворство нелегальной иммиграции".-0-
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