Новым главой ВВС Франции назначен генерал Лавинь

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой ВВС страны генерала Филиппа Лавиня. Об этом сообщил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво по итогам заседания Совета министров.

52-летний Лавинь, являющийся опытным летчиком-истребителем, занимал должность командующего французскими войсками в Афганистане. В 2014 году он был комендантом аэропорта в Кабуле. В настоящее время занимает пост руководителя секретариата начальника главного штаба Вооруженных сил Франции.

На посту главы ВВС Лавинь сменит Андре Ланата, который станет главой командования НАТО по трансформации, базирующегося в Норфолке.