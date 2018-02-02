Объем торговли в ЕАЭС по итогам 2017 года вырос на 27% - Медведев

2 февраля, Алматы /БЕЛТА - ТАСС/. Объем торговли в ЕАЭС по итогам 2017 года вырос на 27%, рост поставок отмечен почти по всем товарным позициям. Об этом заявил на заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Объем взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%. И валовой внутренний продукт растет, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен почти по всем товарным позициям", - сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, и в России, и в целом по ЕАЭС отмечена опережающая динамика экспорта несырьевых товаров. Кроме того, впервые с момента создания ЕАЭС уровень инфляции во всех странах пятерки не превышает предельное значение, которое установлено договором о Евразийском союзе, а именно 7,5% по всей группе стран.-0-