Один из руководителей концерна Porsche задержан полицией по подозрению в мошенничестве

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из топ-менеджеров фирмы Porsche задержан полицией по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС.
Глава отдела по разработке двигателей одного из крупнейших европейских автоконцернов Йорге Кернере помещен под стражу согласно требованию прокуратуры Штутгарта. Он выступает фигурантом по делу, которое было возбуждено в связи с дизельным скандалом. В настоящее время ведется расследование в отношении двух действующих и одного бывшего сотрудников Porsche. Ранее правоохранители ФРГ произвели обыски на объектах Porsche.
Фирма Porsche является частью автомобильного гиганта Volkswagen, который оказался замешан в крупном скандале после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. Формально такие автомобили отвечали принятым в США экологическим нормам, однако в действительности превышали максимально допустимый уровень загрязнения воздуха более чем в 30 раз.-0-
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