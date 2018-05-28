Около 25 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в Берлине

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 25 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в центре Берлина 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Около 5 тыс. человек, разделяющих взгляды германской правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прошли по Берлину от Центрального вокзала до Бранденбургских ворот. Протестующие несли в руках германские флаги и плакаты с критикой миграционной политики правительства.

При этом еще 20 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с лозунгами сторонников правой партии. Демонстранты из этой группы установили звуковое оборудование на одной из сцен города, чтобы включать громкую музыку и заглушить выступления митингующих. Всего в городе было зарегистрировано по меньшей мере 13 контрдемонстраций. Все акции протеста прошли в основном мирно.

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Продолжительное время партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере углубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев.

Согласно официальным результатам выборов в Бундестаг, которые прошли в сентябре 2017 года, АдГ стала третьей силой в парламенте, ее поддержали 12,6% избирателей. На сегодняшний день эта партия является основным противником партии Меркель.

По последним данным, членами "Альтернативы" являются около 26,4 тыс. человек.-0-