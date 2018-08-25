Олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Растворова умерла на 86-м году жизни

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионка Олимпийских игр 1960 года по фехтованию в составе сборной СССР Валентина Растворова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Елена Гришина.
Растворова стала чемпионкой Олимпийских игр 1960 года в Риме в командной рапире. Она пять раз становилась чемпионкой мира, дважды выигрывала серебро и один раз бронзу.-0-
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