Олимпийская чемпионка погибла в Норвегии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает ТАСС.
По информации NRK, спортсменка была найдена на побережье одного из норвежских островов возле своего гидроцикла. Как заявили в правоохранительных органах, причина смерти спортсменки пока не установлена.
Скофтеруд завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Ванкувере, дважды становилась чемпионкой мира.
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