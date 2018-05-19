Онлайн-трансляция свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл проходит в Великобритании, в городке Виндзор, сообщают информагентства.
Местом главных торжеств стала загородная резиденция британских монархов - Виндзорский замок. На венчании собрались более 600 гостей, среди которых известные политики, деятели культуры Элтон Джон, Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс вместе с супругом, бывший футболист Дэвид Бекхэм со своей женой Викторией.
Британский принц Гарри в день свадьбы с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл также получил титул герцога Сассекского. Такое решение приняла бабушка принца Гарри, королева Великобритании Елизавета II.
Церемонию бракосочетания ведут в прямом эфире местные телеканалы, после венчания новобрачные проедут по улицам Виндзора, где их ожидают около 100 тыс. человек. В Георгиевском зале Виндзорского замка также будет дан торжественный обед по случаю свадьбы принца.-0-
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