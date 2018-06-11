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ООН готова поддержать процесс ядерного разоружения КНДР - генсек

В мире 11.06.2018 | 18:08
Антониу Гутерриш. Фото из архива
Антониу Гутерриш. Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные учреждения ООН готовы оказать поддержку процессу ядерного разоружения КНДР, в том числе гарантировать мирное использование радиоактивных материалов, имеющихся в распоряжении Пхеньяна. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Глава ООН назвал саммит многообещающим событием для международного мира и безопасности, однако предупредил, что денуклеаризация Корейского полуострова - это непростая задача.

"Соответствующие структуры ООН готовы всячески поддержать этот процесс, в том числе проведением проверок, если ключевые стороны это попросят. Они - главные действующие лица. Международное агентство по атомной энергии уполномочено гарантировать мирное использование всех ядерных материалов, в том числе материалов, изъятых из военных программ. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также может сыграть важную роль в мониторинге объявленного КНДР моратория на ядерные взрывы", - сказал Антониу Гутерриш.

Как сообщили в Белом доме, встреча президент США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнется 12 июня в 9.15 по местному времени (4.15 по минскому времени) и продлится 45 минут. За ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Пресс-конференция Дональда Трампа по итогам саммита запланирована на 16.00 по местному времени (11.00 по Минску).-0-

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Теги
КНДР, ООН, США, Трамп
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