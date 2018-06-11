Трамп 12 июня даст пресс-конференцию по итогам встречи с Ким Чен Ыном

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня даст пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня заявление пресс-службы Белого дома.

Уточняется, что пресс-конференция начнется в 20.00 по местному времени (в 15.00 по минскому).

12 июня в сингапурском отеле "Капелла" на острове Сентоса должен состояться первый в истории американо-северокорейский саммит. Начало саммита запланировано на 09.00 по местному времени (04.00 по минскому). Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Лидеры двух стран планируют обсудить вопрос установления новых отношений между КНДР и США.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с Трампом "Приветствуем председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал Вивиан Балакришнан в Twitter. Также он опубликовал фотоснимок со встречи с лидером КНДР, на котором они жмут друг другу руки.

По информации агентства Associated Press, встреча с глазу на глаз президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня может продлиться около двух часов. После личных переговоров состоится встреча официальных лиц, сопровождающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Белом доме уточнили, что в состав американской делегации на расширенной части встречи лидеров войдут госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Еще ряд членов делегации США присоединятся к ним во время обеда.-0-