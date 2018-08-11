ООН назначила нового комиссара по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщают западные СМИ. Решение было принято консенсусом.

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн сложит свои полномочия в конце августа.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили: в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила структуру "ООН-женщины". Верховный комиссар ООН по правам человека избирается сроком на четыре года. Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности.