ООН назвала конфликт в Донбассе одним из самых кровопролитных в Европе со Второй мировой войны

1 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном 31 января докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны", - указывается в документе.

Согласно данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения. "Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены", - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц 2017 года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах. УКГВ также назвало 2017 год "одним из самых смертоносных лет" для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, согласно оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

В гуманитарном управлении всемирной организации выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн человек, которые испытывают нехватку продовольствия. В УКГВ напомнили о представленном ранее плане гуманитарного реагирования на кризис в Донбассе. На его реализацию в 2018 году потребуется $187 млн. Этих денег хватит на оказание помощи 2,3 млн наиболее уязвимых жителей страны.

В прошлом году ООН запрашивала $204 млн на гуманитарные операции на востоке Украины. Международные доноры перечислили всего 35% от необходимой суммы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш включил урегулирование конфликта на востоке Украины в число приоритетов всемирной организации на 2018 год. 30 января официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что отсутствие подвижек в политическом процессе провоцирует ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе.-0-