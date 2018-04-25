ООН призывает найти новые пути для политического урегулирования в Сирии - Гутерриш

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное сообщество должно найти новые пути для достижения политического решения ситуации в Сирии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам донорской конференции по Сирии в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Я буду работать с международным сообществом, чтобы найти новые пути для прогресса по политическому решению конфликта", - сказал он.

Сирийский конфликт является одной из самых больших угроз международной безопасности. "Нет военного решения конфликта, решение должно быть политическим", - подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерриш также отметил, что более 13 млн сирийцев сегодня живут в отчаянных условиях. Более 6 млн жителей Сирии покинули страну и не знают, когда смогут вернуться домой.

Донорская конференция по Сирии открылась в столице Бельгии 24 апреля. В ней участвуют представители более 85 стран и организаций. Цель конференции - собрать средства для помощи жителям Сирии и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране.-0-