ООН выпустила тематические марки по случаю наступления китайского Нового года Собаки

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почтовая администрация ООН к году Собаки по лунному календарю выпустила праздничную коллекцию марок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В левой части марки изображен логотип ООН, а в правой - символ наступающего года. Желтая земляная собака представлена в традиционных для Китая желтом и красном цветах. Она символизирует гармонию, процветание, любовь и верность. Стоить один филателистический знак будет около $1,15.
Художник Тан Пань, который разработал дизайн марки, рассказал, что вдохновение для эскиза было навеяно так называемыми картинами с обращением фона и фигуры. В таких изображениях создается особый визуальный эффект: человек видит одну и ту же картинку по-разному, в зависимости от того, смотрит он на фон или на основные элементы.
Китайский Новый год наступит 16 февраля.-0-
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