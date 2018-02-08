Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет Олимпийских игр в Пхенчхане сообщил об обнаружении в олимпийской зоне 128 подтвержденных случаев заражения норовирусом, передает ТАСС.
Только за сегодняшний день было выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба. Еще 8 случаев выявлено в районе Ганьнун. Все заболевшие помещены в карантин.
Власти Республики Корея заверили, что предпринимают все необходимые меры в связи с обнаружением норовируса. В частности, проверяются рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды.
Норовирус - возбудитель кишечной инфекции, который передается пищевым, водным или контактно-бытовым путем. Данный вирус чрезвычайно заразен, при попадании в организм он может вызвать общую слабость, повышение температуры, головную боль, тошноту или рвоту, диарею. Период времени с момента заражения и до появления симптомов обычно составляет 12-48 часов.-0-
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