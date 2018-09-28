Основателя Tesla Илона Маска обвинили в мошенничестве

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве в связи с его августовскими заявлениями о намерениях выкупить акции Tesla, сообщает BBC.

Регулятор утверждает, что Илон Маск ничего не сделал для того, чтобы увести компанию с биржи. SEC назвала его заявления ложными и вводящими в заблуждение. Иск в отношении предпринимателя был подан в суд в нью-йоркском Манхэттене.

"По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования", - говорится в иске.

По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, заявления Илона Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам. SEC хочет запретить Маску возглавлять любые компании, чьи акции торгуются на бирже, а также оштрафовать его.

7 августа 2018 года Илон Маск на своей странице в Twitter назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев - по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше рыночной стоимости акций на этот день. После заявления ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, но позже упали еще ниже, чем раньше. В целом с момента появления этой информации акции Tesla подешевели на 20%.

По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость от этого сообщения, так как Маск не сообщил им о своем намерении. Не уведомил он и американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая в итоге подала на него в суд. Ранее на Маска подали в суд некоторые акционеры - они, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.

В конце августа Маск неожиданно передумал уводить компанию с биржи. По его словам, после нескольких недель консультаций с акционерами стало очевидно, что большинство из них хочет, чтобы бумаги Tesla продолжали торговаться на бирже. "После рассмотрения этих факторов я встретился вчера с советом директоров Tesla и проинформировал их о том, что считаю, что лучший путь для Tesla - это оставаться публичной компанией. Совет выразил свое согласие", - написал позднее Маск.

При этом все обвинения в свой адрес Маск назвал несправедливыми.-0-