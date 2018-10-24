Пакет с взрывным устройством в Time Warner Center был адресован экс-главе ЦРУ США

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет с взрывным устройством, обнаруженный в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, сообщает CNN.

В здании сегодня был обнаружен пакет, похожий на те, что были перехвачены секретной службой США и адресованы экс-президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Произошла эвакуация людей, на место прибыла полиция. При проверке на рентгеновском аппарате в пакете обнаружены провода и металлические части. По информации ФБР, устройство представляло собой самодельную бомбу. Взрывотехники уже вывезли пакет из центра Манхэттена, планируется, что он будет доставлен на полигон в Бронксе и уничтожен. Кроме того, в здании Time Warner Center был обнаружен пакет с белым порошком неизвестного состава, сейчас проводится его анализ.

Людей эвакуировали из здания Time Warner Center в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета Сотрудники полиции изучают подозрительный пакет, похожий на те, что были перехвачены секретной службой США и были адресованы в Белый дом, а также экс-президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

Полиция после инцидента усилила охрану офисов крупнейших СМИ в Нью-Йорке. Телекомпания CNN проводит проверку безопасности в своих офисах и корреспондентских бюро по всему миру.

В СМИ продолжают поступать сообщения об аналогичных инцидентах. По информации CNN, правоохранительные органы перехватили подозрительную посылку, отправленную на имя экс-главы Минюста США Эрика Холдера. Из-за подозрительных предметов произошла эвакуация в офисе члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (Демократическая партия) в штате Флорида, а также в офисе газеты в Сан-Диего. По данным Reuters, взрывное устройство было также направлено в офис губернатора Нью-Йорка.

Как сообщалось, взрывное устройство, направленное Хиллари Клинтон, было обнаружено сотрудником секретной службы поздно вечером 23 октября. Посылка для Барака Обамы была перехвачена сотрудниками секретной службы в Вашингтоне утром 24 октября. Кроме того, 22 октября возле дома миллиардера Джорджа Сороса было обнаружено похожее взрывное устройство. Информация о направленной в Белый дом подозрительной посылке не подтвердилась.-0-