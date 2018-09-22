Папа Римский Франциск начал балтийское турне с посещения Вильнюса

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск прибыл сегодня в Литву. Самолет понтифика приземлился в аэропорту Вильнюса, сообщает DELFI.
Во время балтийского турне он также посетит Латвию и Эстонию. Это первая апостольская поездка Папы Римского Франциска в данные страны.
В Литву на встречу с ним отправятся более 2 тыс. белорусов, ранее сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько. Также ожидается прибытие большого числа паломников из Польши.
Визит продлится по 25 сентября. В городах, которые посетит понтифик, усилены меры безопасности, временно будет перекрываться движение транспорта. Во время поездки Папа Римский встретится с представителями светского и церковного руководства, молодежью, проведет мессы. В Вильнюсе он помолится у одной из главных христианских святынь - Остробрамской иконы Девы Марии.-0-
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