Папа Римский Франциск начал балтийское турне с посещения Вильнюса

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск прибыл сегодня в Литву. Самолет понтифика приземлился в аэропорту Вильнюса, сообщает DELFI.

Во время балтийского турне он также посетит Латвию и Эстонию. Это первая апостольская поездка Папы Римского Франциска в данные страны.

В Литву на встречу с ним отправятся более 2 тыс. белорусов, ранее сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько. Также ожидается прибытие большого числа паломников из Польши.

Более 2 тыс. белорусов отправятся в Литву на встречу с Папой Римским Папа Франциск прилетит в Вильнюс утром 22 сентября, где планирует пообщаться с молодежью и посетить ряд мероприятий. На следующий день в Каунасе он отслужит мессу в парке Сантакос.

Визит продлится по 25 сентября. В городах, которые посетит понтифик, усилены меры безопасности, временно будет перекрываться движение транспорта. Во время поездки Папа Римский встретится с представителями светского и церковного руководства, молодежью, проведет мессы. В Вильнюсе он помолится у одной из главных христианских святынь - Остробрамской иконы Девы Марии.-0-