Папа Римский обратился к мировым лидерам по поводу Сирии

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические лидеры должны обеспечить справедливость и мир. С такими словами к мировым лидерам обратился 15 апреля Папа Римский Франциск по поводу ситуации в Сирии, сообщают информагентства.
Глава католической церкви выразил серьезное беспокойство по поводу ситуации в мире. "Глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на широкие возможности, все еще сложно прийти к согласию достижения мира в Сирии и других регионах планеты. Без устали молюсь. Все люди должны делать так же, а политические лидеры должны обеспечить справедливость и мир", - отметил Папа Римский.-0-
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