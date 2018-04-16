Папа Римский обратился к мировым лидерам по поводу Сирии

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические лидеры должны обеспечить справедливость и мир. С такими словами к мировым лидерам обратился 15 апреля Папа Римский Франциск по поводу ситуации в Сирии, сообщают информагентства.

Глава католической церкви выразил серьезное беспокойство по поводу ситуации в мире. "Глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на широкие возможности, все еще сложно прийти к согласию достижения мира в Сирии и других регионах планеты. Без устали молюсь. Все люди должны делать так же, а политические лидеры должны обеспечить справедливость и мир", - отметил Папа Римский.-0-