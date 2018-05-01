1 мая, Витебск /Корр.БЕЛТА/. Парламент Армении проголосовал против кандидатуры Пашиняна, сообщают информагентства.

В Армении 1 мая на специальном заседании парламента прошли выборы премьер-министра. Депутаты национального собрания Армении проголосовали против единственного кандидата - лидера протестов Никола Пашиняна. Для избрания депутату парламента от фракции "Елк" требовалось набрать простое большинство голосов (53 из 105).

За кандидатуру Никола Пашиняна выступило 45 депутатов, против - 56. На заседании присутствовали 102 депутата из 105. -0-