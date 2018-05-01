1 мая, Витебск /Корр.БЕЛТА/. Парламент Армении проголосовал против кандидатуры Пашиняна, сообщают информагентства.
В Армении 1 мая на специальном заседании парламента прошли выборы премьер-министра. Депутаты национального собрания Армении проголосовали против единственного кандидата - лидера протестов Никола Пашиняна. Для избрания депутату парламента от фракции "Елк" требовалось набрать простое большинство голосов (53 из 105).
За кандидатуру Никола Пашиняна выступило 45 депутатов, против - 56. На заседании присутствовали 102 депутата из 105. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.4 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2 BYN
|1.98 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.15 BYN
|3.25 BYN