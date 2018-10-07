Парламент Ирана одобрил законопроект о борьбе с финансированием терроризма

7 октября, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Парламент Ирана одобрил законопроект о присоединении страны к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (CFT).

В заседании парламента приняли участие, в частности, главы МИД и Центробанка, руководитель Министерства экономики и финансов.

Законопроект является одним из четырех нормативных актов, разработанных в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

FATF - основной международный институт, занимающийся разработкой и внедрением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.-0-