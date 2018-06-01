Парламент Испании вынес вотум недоверия премьер-министру Рахою

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата парламента Испании отказала в доверии кабинету министров, возглавляемому Мариано Рахоем, сообщает ТАСС.

Подобное событие произошло впервые в истории Испании.

Решение было принято по итогам голосования, во время которого 180 парламентариев высказались за вынесение вотума недоверия действующему главе правительства. По имеющимся сведениям, 169 депутатов проголосовали против, один воздержался.

Инициатива была выдвинута Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), предложившей кандидатуру генерального секретаря партии Педро Санчеса на должность премьера.

Согласно Конституции страны, теперь правительство Мариано Рахоя должно подать королю заявление об отставке. При этом лидер социалистов рассматривается как получивший доверие палаты, в связи с чем король назначает его главой кабинета министров.-0-