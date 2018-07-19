Парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский Кнессет (парламент) принял закон, согласно которому Израиль является еврейским государством, сообщает ВВС.

За законопроект проголосовали 62 депутата, против - 55.

Согласно новому закону, Израиль - историческая родина еврейского народа, обладающего исключительным правом на национальное самоопределение на этой территории. Иерусалим определяется как единая и неделимая столица Израиля. Также документом понижается статус арабского языка, который до сих пор являлся одним из официальных языков страны.

Арабские депутаты Кнессета осудили этот закон, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его принятие поворотным моментом. Отмечается, что дебаты в Кнессете были бурными и продолжались более восьми часов.

Арабы составляют около 20% девятимиллионного населения Израиля. Согласно существующему законодательству арабы пользуются всеми правами граждан Израиля, но при этом они часто жалуются на дискриминацию и на то, что государство тратит меньше на социальные нужды их общин в таких сферах, как образование, здравоохранение и предоставление жилья.-0-