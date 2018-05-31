Парламент Казахстана принял закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез

31 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", согласно которому первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненно принадлежит право возглавлять Совбез в качестве председателя.

"Законопроектом предлагается регламентировать правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности. Совбез предлагается определить координирующим конституционным органом", - сказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Законопроект состоит из трех глав. Глава 1 определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совета безопасности. По словам Марата Бекетаева, к задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях.

Статьи главы 2 закрепляют состав Совета безопасности, полномочия его председателя и членов, а также деятельность Совбеза. К полномочиям председателя относятся осуществление руководства деятельностью Совета безопасности, созыв заседаний и оперативных заседаний Совета, утверждение положения о Совете безопасности, а также иные полномочия, предусмотренные законодательством. Глава 3 регламентирует вопросы финансирования деятельности Совета безопасности и аппарата Совбеза, а также порядок введения закона в действие.-0-