Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о новом названии страны

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Республики Македония ратифицировал соглашение с Грецией о новом официальном названии страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение ратифицировано 69 голосами депутатов без воздержавшихся и протестующих. Представители оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" на заседании не присутствовали.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что соглашение представляет достойное решение для обеих сторон, которое подтверждает македонскую идентичность и язык. Он также отметил, что это "смелый шаг в интересах будущего граждан, наших детей".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.-0-