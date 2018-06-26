Парламент Нидерландов одобрил запрет закрывающей лицо одежды

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верхняя палата Нидерландов проголосовала за введение запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщает ТАСС.

44 депутата проголосовали "за", а 31 - "против".

В 2016 году за данную инициативу проголосовала нижняя палата парламента Нидерландов, но для вступления запрета в силу нужно было одобрение верхней палаты.

Запрет распространяется на бурки (покрывало, полностью закрывающее тело и лицо) и никабы (женский головной убор с узкой прорезью для глаз), а также на балаклавы и мотоциклетные шлемы. Согласно закону, эту одежду нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, в правительственных зданиях.

Нарушителям будет грозить штраф до 450 евро.-0-