Парламент Нидерландов одобрил запрет закрывающей лицо одежды

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верхняя палата Нидерландов проголосовала за введение запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщает ТАСС.
44 депутата проголосовали "за", а 31 - "против".
В 2016 году за данную инициативу проголосовала нижняя палата парламента Нидерландов, но для вступления запрета в силу нужно было одобрение верхней палаты.
Запрет распространяется на бурки (покрывало, полностью закрывающее тело и лицо) и никабы (женский головной убор с узкой прорезью для глаз), а также на балаклавы и мотоциклетные шлемы. Согласно закону, эту одежду нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, в правительственных зданиях.
Нарушителям будет грозить штраф до 450 евро.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3285 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9947 BYN
|1.993 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1752 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN