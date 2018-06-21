21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Венгрии принял пакет антимиграционных законов, в которых прописаны большие штрафы и даже уголовное наказание за помощь беженцам и нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Би-Би-Си.

На борьбе с нелегальной иммиграцией строит свою политику правящая в Венгрии партия "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Пакет из трех законов, получивший название "Стоп Сорос" по имени Джорджа Сороса, правительство внесло в парламент перед апрельскими выборами в этом году. Партия "Фидес" обвиняет Джорджа Сороса в поддержке массовой миграции в Европу.

В принятом пакете документов, в частности, прописано введение для некоммерческих организаций (НКО), поддерживающих нелегальную иммиграцию, налога в 25%. Также установлены огромные штрафы и даже тюремное заключение сроком до года за помощь нелегальным иммигрантам. Кроме того, возможно закрытие НКО, если МВД Венгрии посчитает такую организацию угрозой для национальной безопасности.

Самим беженцам новые законы запрещают ходатайствовать о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из той страны, откуда бежали. Также Национальная ассамблея Венгрии приняла дополнение к Конституции, запрещающее организованное расселение мигрантов в стране - это ответ на предложение Евросоюза распределять беженцев по квотам между всеми странами сообщества.

При этом беженцев в Венгрии сейчас почти нет. По данным правительства, за последние три года убежище в стране получили 2 269 человек, 90% из них сразу отправились дальше в Западную Европу. Но власти Венгрии заявляют, что действуют на упреждение, так как в Азии и Африке есть десятки миллионов потенциальных беженцев в Европу.

Совет Европы и ОБСЕ резко осудили нововведения и заявили, что они не соответствуют европейским стандартам. "Закон объявляет преступной совершенно легитимную деятельность, может привести к дальнейшим произвольным ограничениям и препятствиям в работе правозащитных неправительственных организаций и лишить мигрантов важных услуг, предоставляемых этими организациями", - говорится в проекте совместного доклада ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы.-0-