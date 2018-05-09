Парламентские выборы в Малайзии

Парламентские выборы пройдут 9 мая в Малайзии. Об этом сообщает ТАСС. Около 15 млн граждан страны, имеющих право голоса, выберут 222 депутата в нижнюю палату федерального парламента и 505 - в местные законодательные органы.

На нынешних выборах в борьбу за депутатские мандаты вступят более 2,3 тыс. кандидатов.

Предполагается, что основная борьба развернется между правящей коалицией "Национальный фронт" во главе с нынешним премьером 64-летним Наджибом Разаком и оппозиционной коалицией "Альянс надежды" во главе с 92-летним Махатхиром Мохамадом.

Участки откроются в 08:00 по местному времени, голосование продлится до 17:00.